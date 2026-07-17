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​Готова почти на 83%, но не открыта: что мешает запустить набережную Кривули в Сургуте

Глава Сургута объяснил, почему набережную Кривули пока нельзя открыть

​Готова почти на 83%, но не открыта: что мешает запустить набережную Кривули в Сургуте
Фото: siapress.ru

Набережная Кривули в Сургуте готова на 83%, однако открыть ее для горожан в ближайшее время не получится. Объект связан с инженерной инфраструктурой НТЦ, где часть контрактов, заключенных еще в 2022 году, так и не была выполнена. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал глава Сургута Максим Слепов.

Напоминаем, проект НТЦ начали прорабатывать еще в 2020 году, а в 2022-м были заключены контракты на развитие территории. Всего речь шла примерно о семи контрактах – на электричество, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, дорогу и саму набережную.

Слепов подчеркнул, что все эти работы связаны между собой: нельзя полноценно открыть дорогу или набережную, если под ними и рядом с ними не готовы коммуникации.

«Построить дорогу, не проложив под ней коммуникации, невозможно. К сожалению, пять из семи контрактов не были выполнены. Сейчас администрация как заказчик находится в судебных разбирательствах. Подрядчики взяли деньги, но работы не сделали», – сказал глава города.

После этого часть контрактов пришлось расторгать и объявлять заново. Сейчас, по словам Слепова, на объект зашли новые подрядчики. К ним также применяют штрафные санкции, если работы идут с отставанием.

«Мы вынуждены это все доделывать. Сегодня уже зашли наши подрядчики, в том числе сургутские компании, которые взяли на себя обязательства и большую часть работ выполняют. Но, возвращаясь к набережной: дорогу сделали, теперь набережная. На сегодняшний день строительная готовность набережной – 83%», – отметил Слепов.

Однако даже при такой готовности объект пока остается зависимым от других работ. На территории продолжают укладывать инженерные сети. Кроме того, по словам главы города, на площадку не вышел застройщик «Самолет», из-за чего рядом с набережной остался большой песчаный участок.

«Там огромный песчаный пляж, и весь этот песок теперь засыпает нашу новую набережную. Новый гранит засыпает песком. Строители вынуждены бороться с ним, отгребать его», – рассказал мэр.

Слепов добавил, что, если бы работы по всем контрактам с 2022 года шли по графику, набережная уже была бы завершена. Сейчас же остаются нерешенные технические вопросы: на объекте установлены столбы освещения, но подключать их пока не к чему; сделана ливневая канализация, но ее также нужно подключить к общей системе.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 136, комментариев: 0
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