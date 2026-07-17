Сургут отметил День семьи, любви и верности

Череда тематических мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, прошла в Сургуте. Праздничная программа охватила разные возрастные категории и городские площадки. Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул особую значимость праздника в Год молодой семьи в Югре. «Семья – это фундамент нашей жизни. В семье мы черпаем силы, учимся заботе и терпению, передаем нашим детям главные ценности - любовь к близким, уважение к традициям, ответственность за свои поступки. Особенно символичен этот день в Год молодой семьи в Югре, объявленный таковым Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком», – отметил он.

Праздничная эстафета началась в детском саду «Лесная сказка». Воспитанникам в игровой форме рассказали об истории и смысле праздника, а приглашенные гости поделились семейными традициями. Заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова напомнила, что именно в семье человек получает первые представления о любви, заботе и поддержке.

«Мы все родом из детства. Именно семья – наша опора, поддержка и любовь. В нашей семье есть добрая традиция – каждое воскресенье собираться за большим столом и проводить время вместе. Для меня семья – это вся моя жизнь. Система образования Сургута уделяет большое внимание таким важным праздникам, вкладывая душу в организацию мероприятий и занятия с ребятами, чтобы они с малых лет понимали значение этого праздника для нас и нашей страны», – отметила Галина Резяпова.

В Детской библиотеке № 4 главными темами стали творчество и единство поколений. Мероприятие «Моя творческая семья» приурочили также к Году единства народов России. Родители вместе с детьми расписывали матрешек, участвовали в играх и мастер-классах, фотографировались в тематической зоне. Организаторы уверены: совместное творчество помогает взрослым и детям лучше слышать друг друга и создает теплые семейные воспоминания.

На площадке Купеческой усадьбы сургутяне мастерили традиционный оберег — куклу «Неразлучники», символ долгих и крепких отношений. В работе участвовали как молодые пары, так и супруги с большим семейным стажем. Юбиляры Альбина и Николай Фоминых поделились собственным секретом гармонии: «Самое главное – все делать вместе, сообща. Любовь доказывать поступками, тогда будет мир и гармония».

Завершением праздничного дня стала акция «Счастливы вместе» в парке «За Саймой». Для жителей организовали семейные фотозоны, интерактивные игры и викторины. Директор МБУ «Вариант» Александр Лавренов отметил, что акция второй год проходит очно и помогает сохранять самое дорогое — теплые отношения между родителями и детьми.

«Наша акция ранее проходила в онлайн-формате, но вот уже второй год подряд мы встречаемся очно, чтобы запечатлеть самое дорогое: родителей, детей, теплые отношения, семейные ценности. Для всех желающих были организованы игровые пространства для ребят и фотозоны, где можно было сделать снимок на красивом, памятном фоне. Семья – это главное, ради этого мы и собрались. Желаю счастья, любви, добра, понимания, мирного неба над головой и, конечно, поддержки – без умения поддерживать друг друга не родится то самое семейное тепло», – поделился Александр Лавренов.

До этого в Сургуте впервые прошел Всероссийский Парад семьи, посвященный Дню семьи, любви и верности. Шествие объединило горожан и стало частью большой общероссийской акции. Его организовало Сургутское городское благочиние при поддержке Администрации города. «Пусть каждый из нас, проходя через праздник святых Петра и Февронии, становится чуточку добрее и счастливее. Желаю каждому стараться сделать так, чтобы в мире было больше счастья. Все это зависит только от нас самих», – напутствовал сургутян благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской православной церкви протоиерей Антоний.

При поддержке Администрации Сургута