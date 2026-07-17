Муниципальные заборы в Сургуте обещают убрать до конца года

В Сургуте до конца года хотят убрать все муниципальные «трубные» заборы. Как рассказал СИА-ПРЕСС глава города Максим Слепов, такие ограждения давно потеряли смысл: раньше они помогали разделять потоки пешеходов и машин, а сейчас чаще просто создают визуальный шум.

«Когда не было бордюров, когда не было пешеходных зон, тогда эти заборы действительно несли определенный функционал. Сегодня они уже не выполняют никакого функционала», – сказал он.

Заборы не убирают «на глаз». Каждый участок сначала обсуждает комиссия, в том числе с участием ГИБДД. Там решают, можно ли демонтировать ограждение без ущерба для безопасности.

«Это волевые решения. Мы просто не останавливаем эту работу. У нас работает серьезная комиссия, в том числе с представителями ГИБДД. Каждый забор, который мы убирали в городе или заменяли на зеленые насаждения, обсуждался на этой комиссии», – отметил Слепов.

Подход к уличным ограждениям изменился и в правилах, и в самой городской среде. По словам главы, Сургут тоже должен уходить от лишних металлических конструкций на улицах.

В этом сезоне к демонтажу может подключиться одна из компаний по сбору металлолома. Она готова бесплатно забирать такие заборы по заявкам. Часть денег от сдачи металла компания обещает направлять на СВО.

Муниципальные ограждения, по словам главы, планируют убрать уже в этом году. Сложнее ситуация с заборами, которые стоят на территориях управляющих компаний, предприятий и частных собственников. Их город не может просто так демонтировать. Поэтому с владельцами, по словам Слепова, приходится договариваться: объяснять, убеждать и предлагать включиться в общую работу.