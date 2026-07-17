МТС изучила характер нежелательных звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за шесть месяцев 2026 года. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стали пожилые женщины старше 65 лет со средним уровнем дохода.

С начала 2026 года с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Югры пытались дозвониться 16 миллионов раз – это почти на 20 % меньше, чем годом ранее. Тенденция на снижение количества мошеннических и спам-атак связана с совершенствованием ИИ-инструментов. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора стал активно использоваться искусственный интеллект.

Больше всего нежелательных вызовов за первую половину года было адресовано женщинам от 65 лет. Мужчинам такого же возраста, находящимся на пенсии, звонили в два раза реже.Второй уязвимой категорией стали мужчины 35-44 лет. Третьей – работающие мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Чаще всего мошенники звонили в марте и мае с пиком активности с 11:00 до 13.00. Мошенники звонили югорчанам от имени банков и финансовых организаций, коллекторов, представителей пенсионных и социальных служб, предлагая товары, услуги, а также прохождение опросов. Общая длительность опасных звонков составила почти 3,5 миллионов минут.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но и средства защиты от злоумышленников становятся все более высокотехнологичными. Искусственный интеллект цифровых сервисов анализирует каждый подозрительный звонок и может пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Так можно оградить от сомнительных вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи», — прокомментировала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.