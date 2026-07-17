Плитку у администрации Сургута меняют из-за износа покрытия

Тротуарную плитку на площади Советов и прилегающей к администрации улице Энгельса меняют из-за износа покрытия и комплексного обновления центра города. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил глава Сургута Максим Слепов.

Ранее внимание на работы обратил читатель СИА-ПРЕСС Дмитрий Б. Он сообщил, что возле администрации «меняют плитку (хорошую на новую хорошую)», и усомнился в необходимости такого ремонта.

На пресс-конференции Максим Слепов объяснил, что участок давно требовал обновления. По его словам, последний серьезный ремонт там проводили около 20 лет назад, а покрытие постепенно приходило в негодность, в том числе из-за уборочной техники.

«Каждый год 9 Мая мы все встречаемся на улице Энгельса. Последний раз ремонт там делали 20 лет назад. Плитка была в плохом состоянии. Работает техника по очистке снега, поэтому она, к сожалению, приходит в негодность», – сказал глава города.

Отдельно Слепов пояснил, почему для замены выбрали крупноформатную плитку. По его словам, такой материал уже опробовали в Сургуте, и он показал себя лучше в эксплуатации.

«Мы посмотрели опыт использования такой плитки в Тюмени, а в прошлом году сами применили ее на улице Усольцева. Она простояла зимний сезон, и мы увидели, что действительно она лучше в использовании: комфортнее, быстрее укладывается и меньше «плавает», – отметил мэр.

Кроме того, работы связаны с обновлением пешеходной и велосипедной инфраструктуры в центре. На Энгельса уже сделали велодорожку, а саму улицу решили привести в порядок комплексно.

По словам главы Сургута, к следующему 9 Мая центральный пешеходный маршрут, включая улицы Энгельса и Гагарина, должен быть полностью обновлен.