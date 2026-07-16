Почему этим летом очереди на заправках стали местом, где проверяется не только запас топлива, но и человеческое терпение

Жители Югры сокращают летние автопутешествия из-за напряженной ситуации с бензином на Урале и в Западной Сибири. Теперь многие выбирают маршруты продолжительностью до трех дней в одну сторону, а на юг на машинах отправляются лишь самые решительные путешественники.

Наша семья тоже не рискнула ехать в отпуск на автомобиле. Застрять где-нибудь посреди пути без топлива совсем не хотелось. На всякий случай решили подстраховаться. Впрочем, без поездок лето не прошло − благодаря дедушкиной машине удалось поколесить по Башкортостану и Татарстану, навестить родственников и даже доехать до Юмагузинского водохранилища. Серьезных проблем не было, хотя длинные очереди на заправках и временно закрытые АЗС частенько встречались.

Разговоров о бензине сейчас тоже очень много. Невольно стала слушателем таких разговоров в самолете, поезде, на самих заправках. Причем говорят об этом все − от подростков до пенсионеров. Не только те, кому приходится стоять в многочасовых очередях или ехать на дальние расстояния на авто.

На этом фоне в СМИ все чаще появляются новости о конфликтах на АЗС. Так, в Челябинске обычная ссора из-за очереди закончилась стрельбой: один из водителей отказался вставать в общий поток автомобилей, конфликт быстро перерос в драку, а затем произошел выстрел из травматического пистолета.

В Волгограде также очевидцы сняли на видео драку сразу нескольких водителей возле заправки. Изначально многие решили, что причиной снова стал бензин и очереди, однако позже появилась информация, что конфликт начался из-за агрессивного поведения одного из автомобилистов. Как бы то ни было, сама атмосфера на заправках сейчас явно неспокойная.

Мы тоже попали в небольшую конфликтную ситуацию. На заправке работал только один пистолет, а машины подъезжали к колонке с двух сторон − в зависимости от того, с какой стороны у автомобиля находится люк бензобака. Сложилось негласное правило: после машины, заправлявшейся с одной стороны, следующей должна была подъехать машина с другой. По этой очередности наш автомобиль должен был заправиться раньше водителя, который изначально стоял впереди нас.

Однако он с этим категорически не согласился. Начались претензии с кучей матов. Мы спорить не стали и просто пропустили его вперед. Казалось бы, ситуация разрешилась, но даже после этого мужчина еще долго не мог успокоиться, доказывая свою правоту.

Впрочем, винить его, наверное, бессмысленно. Все люди разные, у каждого свой характер и запас терпения. Возможно, до этого он уже оказался тем самым «счастливчиком», который несколько часов простоял в очереди, а бензин закончился буквально перед ним. Хотя оправдать грубость тоже нельзя.

Мне кажется, любые подобные конфликты (хотя лично мне их встретилось не так уж много − если у вас другой опыт, расскажите о нем в комментариях) важно гасить в самом начале. Когда человек несколько часов проводит в дороге, переживает, хватит ли топлива до следующей заправки, стоит в очереди под палящим солнцем, его терпение на пределе. Любая мелочь воспринимается как катастрофа и огромная несправедливость.

В этот момент важно помнить: напротив нас такой же уставший человек, который тоже хочет просто доехать домой или в отпуск. Иногда достаточно спокойно объяснить ситуацию, не отвечать агрессией на агрессию или просто уступить.

Лучше пережить пять потерянных минут, чем конфликт, который может закончиться дракой или выстрелами.