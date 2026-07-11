Из Сургута стало больше рейсов в Худжанд и Бишкек

Авиакомпания «ЮТэйр» расширила летнее расписание из Сургута по двум международным направлениям – в Таджикистан и Кыргызстан. С июля стало больше вылетов в Худжанд и Бишкек, сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика.

В Худжанд самолеты теперь летают три раза в неделю – по вторникам, пятницам и субботам. Из Сургута вылеты запланированы по вторникам в 18:10, по пятницам – в 12:45, по субботам – в 21:00. Обратные рейсы из Худжанда выполняются по вторникам в 23:00, по пятницам – в 17:50, по воскресеньям – в 01:45. Время в пути составляет три часа 30 минут.

На направлении Сургут – Бишкек рейсы теперь выполняются два раза в неделю – по вторникам и четвергам. По вторникам вылет из Сургута – в 00:10, из Бишкека – в 05:40. По четвергам самолет отправляется из Сургута в 23:40, обратный рейс из Бишкека – по пятницам в 05:00. Время в пути – три часа 15 минут.