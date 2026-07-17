Городские пространства Сургута хотят украсить новым арт-объектом

В Сургуте в ближайшее время может появиться новый арт-объект в фольклорной стилистике. Его готовят при участии социальных партнеров. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил глава города Максим Слепов.

Речь зашла о малых архитектурных формах, которые уже появились в городе. В этом году в Сургуте установили объекты в виде балалайки, ложки и матрешки, расписанные в стиле хохломы.

Арт-объект «Балалайка» на улице Университетской, около Центральной городской площади. Фото: администрация Сургута / vk.com

«В ближайшее время у нас появится еще один фольклорный элемент. Подробности пока раскрывать не буду, потому что в этом участвуют наши социальные партнеры. Мы готовим такой сюрприз для города, поэтому скоро вы об этом узнаете», – сказал Максим Слепов.

Что именно это будет и где установят новый арт-объект, пока не уточняется.

Напомним, в конце мая, на перекрестке улицы 30 лет Победы и проспекта Мира установили арт-композицию «Самовар с чашками». Все элементы выполнены в стиле гжели.