На Центральной площади Сургута в рамках КРТ может появиться общепит

На Центральной площади Сургута может появиться круглогодичное место притяжения для горожан ‒ общепит. Идея властей в том, чтобы площадь использовалась не только во время массовых мероприятий, но и в обычные дни. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС стало известно на пресс-конференции главы города Максима Слепова, которая прошла 14 июля в Сквере Журналиста.

Речь зашла о территории, где раньше находился «Югра-Парк». По словам Максима Слепова, эту площадку включили в проект комплексного развития территории.

«Там будут и спортивные площадки, и парковка в том числе. Порядок будет наведен за счет инвестора. Любое общественное пространство должно работать. Оно должно быть наполнено каким-то смыслом. И тем более Центральная площадь не должна существовать от праздника к празднику. Мы планируем все-таки преобразить ее, чтобы она работала круглый год и использовалась горожанами круглый год. Безусловно, я говорю о формировании какого-то места притяжения в виде общепита, которое будет сделано и сформировано», ‒ указал глава Сургута.

Ранее Центральная площадь была одной из главных зимних точек притяжения. В декабре 2022 года там открылся самый большой в Тюменской области открытый каток площадью более восьми тысяч квадратных метров. На территории работали прокат коньков, зона отдыха, кассы, фуд-корт, тюбинг-кросс и детский лабиринт.

Однако в 2025 году каток и парк развлечений начали готовить к сносу. Решение объясняли итогами прокурорской проверки. Как оказалось, предприниматель использовал муниципальную землю с нарушениями, в том числе оказывал услуги общественного питания без соответствующего разрешения администрации.

В мэрии тогда поясняли, что предприниматель получил разрешение на размещение части объектов, но вышел за рамки согласованной документации.

Сам предприниматель Гагик Безоян заявлял, что вложил в каток собственные средства и просил дать возможность доработать зимний сезон, а затем демонтировать объект или переехать на другую площадку. По его словам, каток стал привычной новогодней локацией для сургутян.

Позже власти сообщали, что к Новому году в центре Сургута планируют открыть два муниципальных катка. Один из них должен был появиться как раз на Центральной площади, но уже ближе к СурГУ.

С темой общепита в городских проектах уже возникали сложности и на других объектах. Так, похожая ситуация обсуждалась вокруг бывшего кинотеатра «Аврора». Для его реконструкции ранее искали инвестора по модели государственно-частного партнерства, однако проект не состоялся. Как рассказывал депутат и управляющий группы компаний «Гуливер» Владимир Болотов, на стадии банковской гарантии возникли вопросы из-за того, что в составе маркетингового плана были помещения под общественное питание.

Сейчас дальнейший формат работы Центральной площади власти связывают с обновленным проектом КРТ Ядра центра Сургута. Этот большой проект ранее разделили на две части. Как именно будут распределены прежние обязательства инвестора и когда появится новая точка притяжения на площади, пока не уточняется.