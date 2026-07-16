Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 июля

Выставка «Настроение Лето»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

Жители и гости Сургута все еще могут насладиться выставкой живописи и графики, посвященной летним пейзажам. В экспозиции собраны работы, которые передают настроение теплого сезона: цветочные натюрморты, деревенские виды, городские мотивы и тихие уголки природы. Гости смогут увидеть, как художники по-разному изображают лето – через свет, цвет, детали и знакомые образы.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-13. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Шоу-программа «Летняя фантазия»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 14:00.

Для сургутян подготовили захватывающую шоу-программу, в рамках которой они увидят различные танцевальные номера, красочные образы и костюмы, а также легкость и грацию Востока. Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по танцу живота.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Кукла Подорожница»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 14:30.

Дети и их родители могут создать своими руками традиционную обереговую куклу в технике «скрутка/мотанка». Также участники узнают, что означает этот оберег.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Громкое лето»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Любители музыки могут посетить яркий и громкий концерт, где выступят группы «ONEAS» ‒ с энергичной подачей, яркими мелодиями и плотным гитарным звучанием, а также «БУДУ В СРЕДУ» ‒ с романтичным настроением, честными текстами и музыкой, которая быстро увлекает в танец.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

19 июля

Выставка «Ангелы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

Еще одну выставку подготовили для тех, кто любит декоративно-прикладное искусство и необычные авторские работы. В экспозиции представлены куклы, посвященные образам ангелов и фей. Над ними работали пять мастеров, и каждый создал собственное представление о сказочных и загадочных существах – от нежных и воздушных до ярких и характерных.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-13. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экскурсия «СССР. Прогулка в прошлое»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 12:00.

Горожан всех возрастов приглашают отправиться в небольшое путешествие в прошлое и познакомиться с атмосферой советской эпохи. Это возможность увидеть предметы, образы и детали, которые для взрослых могут стать поводом для воспоминаний, а для детей – открытием нового и непривычного мира.

Телефон для справок: 28-58-22, 28-56-93. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Сургутян приглашают провести вечер на музыкально-танцевальной площадке под открытым небом. В парке прозвучат известные хиты, которые создадут настроение ретро-вечера, а гости смогут не только послушать музыку, но и потанцевать.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+