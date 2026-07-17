Сургутские избирательные участки прошли проверку на безопасность

В Сургуте завершаются проверки избирательных участков на безопасность и антитеррористическую защищенность. Контроль проходит в рамках подготовки к голосованию, которое состоится 18, 19 и 20 сентября. Всего в городе будет работать 130 участков, около 80 процентов из них уже прошли проверку.

Особое внимание специалисты уделяют системам оповещения. Главный специалист отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Лариса Дюкалина подчеркнула, что важна слышимость сигнала не только внутри здания, но и по всему периметру объекта.

«В обязательном порядке проверяем состояние речевого оповещения как внутреннее, так и внешнее. На сегодняшний день обеспечение слышимости звуковой информации на всем периметре объекта – одно из главных условий в случае возникновения угрозы любого характера. В этом году мы приступили к проверкам на месяц раньше, чтобы при возникновении замечаний было достаточно времени для их устранения. В ходе контрольного мероприятия выявили объекты, на которых необходимо дооборудовать резервными источниками электропитания, также на некоторых потребуется заключить дополнительные соглашения для организации круглосуточной охраны. Администрация города держит все процедуры на контроле», – обозначила Лариса Дюкалина.

Большинство участков располагается в школах и детских садах. С прошлого года такие учреждения должны быть оснащены автономным оборудованием оповещения, которое не зависит от других систем безопасности и продолжает работать даже при отключении электроэнергии. В проверках участвуют представители администрации города и вневедомственной охраны Росгвардии.

Инспектор по антитеррористической защищенности Дмитрий Маковей рассказал, что каждый объект изучают по нескольким направлениям. Проверяется работа видеонаблюдения, порядок допуска посетителей и наличие средств досмотра. «Каждый объект, на котором будут проходить избирательные мероприятия, был проверен основательно. Смотрим обязательно, как работают камеры видеонаблюдения. Человек, который придет в место для голосования, сначала попадет в зону обзора видеодомофона, потом охранник осуществит допуск, и дальше человек попадает во вторую зону безопасности – проход через металлорамку и обследование ручным металлоискателем сотрудником МВД или Росгвардии», – подчеркнул инспектор.

Успешно прошел проверку участок №705, размещенный в одном из корпусов школы №9. Здесь установлены камеры, исправно работает система оповещения, а вход оборудован металлодетектором. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии Денис Белых отметил, что объект полностью соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. В обычное время здесь дежурит частная охрана, а в дни голосования будет присутствовать полицейский патруль.

В этом году сургутянам предстоит участвовать в выборах четырех уровней — в Государственную Думу России, Тюменскую областную думу, Думу Югры и Думу Сургута. В составе 130 участковых избирательных комиссий будут работать 1921 человек с правом решающего голоса. По данным территориальной избирательной комиссии, на 1 января 2026 года в Сургуте насчитывалось 310 506 избирателей. Особое внимание уделяют молодым избирателям: впервые прийти на участки смогут более шести тысяч горожан, которым исполнилось 18 лет.

Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Подсчет голосов начнется после их закрытия в последний день.

При поддержке Администрации Сургута