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​В Сургуте на ремонт дорог направили почти 2,4 млрд рублей

Власти Сургута хотят завершить основные дорожные работы до 1 сентября

​В Сургуте на ремонт дорог направили почти 2,4 млрд рублей
Фото: администрация Сургута

В Сургуте в 2026 году на ремонт дорог направили почти 2,4 млрд рублей. Это примерно на миллиард больше, чем в прошлом году. Основную часть дорожных работ власти хотят завершить до 1 сентября. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал глава города Максим Слепов в ходе пресс-конференции.

«Мы увеличили расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог на миллиард рублей относительно 2025 года. В 2025 году у нас была рекордная сумма – порядка 1 млрд 355 млн рублей, а сейчас сумма увеличилась на миллиард. Почти 2 млрд 400 млн рублей у нас идет на дорожно-ремонтную кампанию. Это не считая общественных пространств и всего остального», – сказал Максим Слепов.

В этом году город зашел на ключевые транспортные магистрали в центре. В том числе речь идет об улице Ленина, которую, по словам Слепова, «много лет обсуждали» и теперь решили привести в порядок комплексно – с дорожной, пешеходной и велосипедной инфраструктурой.

Отдельный акцент власти сделали на пешеходных зонах. Именно тротуары, прогулочные маршруты и общественные пространства остаются одним из главных запросов жителей.

По словам Максима Слепова, дорожники смогли выйти на объекты раньше обычного – еще в апреле. Это стало возможным благодаря тому, что конкурсы разыграли заранее, а подрядчики успели подготовиться к сезону и закупить материалы.

При этом власти ставят задачу завершить основные работы до начала сентября. Слепов признал, что после этого на объектах еще могут оставаться отдельные работы по благоустройству, но ключевой объем должен быть выполнен раньше.

Глава города также рассказал, что подрядчики взяли на себя дополнительные социальные обязательства:

«При ремонте основного полотна дороги подрядчики взяли на себя дополнительные обязательства – за счет своей прибыли делать дополнительно съезды во дворы там, где они требуют ремонта. На сегодняшний день компании свои социальные обязательства выполняют. Меня это радует, потому что в городе есть достаточно большое количество съездов, по которым не всегда понятно, кто должен заниматься ремонтом: где-то территория не размежевана, где-то граница проходит буквально посередине дороги».

Контроль качества, по словам главы, ведет муниципальная лаборатория. Она проверяет дорожные смеси и берет пробы уже уложенного асфальта.

«Обратите внимание: на сделанных дорогах появляются три круглых дырочки. Это как раз свидетельство о том, что наша лаборатория выезжала, брала пробы, чтобы определить правильно сделанную толщину слоя. Поэтому мы это очень серьезно контролируем», – сказал Максим Слепов.

Он добавил, что в контрактах предусмотрены штрафные санкции, а подрядчики уже знают требования города к качеству работ.

Также Слепов отметил, что федеральное и окружное финансирование дорожной кампании в этом году Сургут получил полностью. Однако дефицит сказался на муниципальном бюджете: часть проектов, которые город планировал выполнить при появлении дополнительных доходов, пришлось отложить. Среди них, например, дороги в районе Марьиной горы.

При этом, эти объекты остаются в городских планах: проекты и техническая документация уже готовы. Если появятся дополнительные средства, к работам смогут вернуться уже в следующем сезоне.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 95, комментариев: 0
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