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​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды

Минприроды подключилось к спору вокруг намыва песка в пойме Оби в Сургуте

​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды
Фото: Е. Барсов

Конфликт вокруг гидронамыва и складирования песка в пойменной части реки Обь в районе аэродрома «Боровая» в Сургуте вышел на федеральный уровень. В разбирательство подключились сразу несколько надзорных ведомств, а также Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает Faktologia.

Напомним, изначально спор возник между депутатом Думы Сургута Евгением Барсовым, владеющим аэродромом «Боровая», и строительной компанией «ЮВиС». Тогда речь шла о возможных рисках для безопасности полетов малой авиации, однако позже переросла в комплексную проверку соблюдения природоохранного законодательства.

Ключевую роль в привлечении федеральных органов сыграло обращение члена Общественного совета при департаменте строительства и архитектуры ХМАО Руслана Бянкина. 12 июня он направил идентичные обращения главе Сургута Максиму Слепову и правительству ХМАО с требованием принять меры в отношении деятельности «ЮВиС» по гидронамыву и складированию песка в районе Заячьего острова.

«В своем обращении Баякин указал, что гидронамыв песка в водоохранной зоне Оби создает прямые риски для экосистемы, формировавшейся сотни лет, а также угрожает безопасности полетов воздушных судов, базирующихся на аэродроме «Боровая», включая женскую пилотажную группу «Барсы». В качестве правового обоснования он сослался на статью 47 Воздушного кодекса РФ, устанавливающую ограничения на приаэродромных территориях, и на Свод правил «Аэродромы», регламентирующий требования к эксплуатации аэродромов», – говорится в сообщении.

Региональные власти оперативно перенаправили материалы в федеральные структуры. Уже 22 июня Природнадзор Югры направил документы в Росприроднадзор, Росрыболовство и другие ведомства. Основной запрос был адресован заместителю руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владимиру Кайгородову. Также материалы поступили в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

24 июня к рассмотрению подключился Ространснадзор по УрФО. Позднее обращение было направлено и в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, предыстория конфликта началась в конце 2025 года. Тогда Евгений Барсов выступал против изменений в генплан Сургута, которые предусматривали включение прибрежной территории в зону коммерческого гидронамыва, а также передачу участка под складирование песка. В администрации города и компании «ЮВиС», в свою очередь, заявляли, что все процедуры были проведены законно и необходимые разрешения получены.

Позже конфликт стал публичным. Депутат начал публиковать видеообращения, в которых заявлял о возможной экологической угрозе. В ответ компания «ЮВиС» подала иск о защите деловой репутации и поставила вопрос о депутатской ответственности. Сам Евгений Барсов несколько раз пытался вынести ситуацию на обсуждение профильных комитетов Думы Сургута, однако заседания переносились или не собирали кворум. В итоге рассмотрение вопроса отложили на сентябрь.

В мае 2026 года природоохранная прокуратура выявила нарушения при проведении работ в водоохранной зоне. Часть нарушений была устранена, после чего компания получила необходимые согласования для продолжения деятельности. В «ЮВиС» корреспонденту СИА-ПРЕСС заявляли, что участок используется на законных основаниях, а складирование песка носит временный характер.

Отметим, что депутат Думы Сургута и предприниматель Евгений Барсов лично находился на месте проведения работ у аэродрома «Боровая» и пытался остановить технику.

В последующие дни ситуация обострилась: в социальных сетях появлялись сообщения о госпитализации двух человек, находившихся в районе проведения работ. Также после очередного эпизода взаимодействия с техникой на объекте на место приезжали сотрудники полиции, которые доставили депутата в отделение.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 260, комментариев: 0
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