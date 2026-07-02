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Ночью в Сургуте молодой водитель пытался проехать на красный и устроил ДТП — погибли два человека

В Сургуте два водителя погибли в ДТП на улице Профсоюзов

Ночью в Сургуте молодой водитель пытался проехать на красный и устроил ДТП — погибли два человека
Фото ГИБДД Югры

В Сургуте ночью на улице Профсоюзов столкнулись «Лада Приора» и Toyota, в результате погибли оба водителя. Двух пассажиров «Лады» доставили в больницу, сообщает sitv.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры.

Авария произошла сегодня в третьем часу ночи. По предварительным данным автоинспекторов, 18-летний водитель отечественного автомобиля попытался проехать перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota, которой управлял 36-летний мужчина. От удара японский автомобиль выбросило на газон, где он врезался в дерево. Обе машины получили серьезные повреждения.

«В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля „Лада“, молодые люди в возрасте 16 и 18 лет, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой помощи доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает оперативно-следственная группа.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 176, комментариев: 0
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