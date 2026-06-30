Пенсионеров Крайнего Севера освободят от ежегодного подтверждения места жительства

Пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, с 1 июля освободят от обязанности ежегодно подтверждать место фактического проживания для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина.

Изменение коснется тех, кто получает надбавку к пенсии через отделения «Почты России». Новые правила вводятся постановлением правительства России.

«Изменение касается пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. С 1 июля вступает в силу постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Пенсионеры освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать место фактического проживания, если получают повышенную фиксированную выплату через организации федеральной почтовой связи», — сказал Игорь Игошин.

По словам депутата, раньше подтверждать место жительства нужно было каждый год. Это создавало дополнительные неудобства для пожилых людей, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.