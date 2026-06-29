Любой житель Сургута может бесплатно пройти обследование в Центре здоровья

Жители Сургута старше 18 лет могут бесплатно пройти комплексное обследование в Центре здоровья для взрослых. Для этого не обязательно быть прикрепленным к поликлинике №1 – обратиться может любой желающий, рассказали в администрации города.

Центр работает на базе Сургутской городской клинической поликлиники №1 по адресу: улица Студенческая, 18, кабинет 712.

Во время обследования специалисты проверят основные показатели здоровья, в том числе измерят рост и вес, уровень холестерина и глюкозы в крови, оценят работу сердца и дыхательной системы, проверят зрение и насыщение крови кислородом. При необходимости пациенты также смогут получить консультации терапевта и стоматолога.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 13:00. Записаться или уточнить информацию можно по телефону: (3462) 55-02-89 (добавочный 1720).