Участники программы Время героев прошли стажировку в Югре и представили патриотические проекты

Участники федеральной образовательной программы «Время героев» прошли пятидневную региональную стажировку в Югре и представили свои проекты. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Проект реализует Президентская академия совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Во время стажировки участники изучали ключевые направления социально-экономического развития региона, работу инфраструктуры и особенности реализации государственных программ.

На защите они представили предложения по продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди идей — создание регионального патриотического центра, съемки семейных фильмов, запуск проекта «Навигатор доверия», а также мобильных центров традиций, памяти и воспитания «Чум культуры».

По словам Кухарука, боевой опыт защитников Отечества служит нравственным ориентиром для молодежи, помогает понять суть мужества, ответственности и служения Родине.

Губернатор отметил, что власти региона рассмотрят возможность включить проектные решения в региональные планы мероприятий для дальнейшей реализации.