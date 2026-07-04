В океанариуме Когалыма родился детеныш ската Тэниура-лимма

В океанариуме «Акватика» в Когалыме родился детеныш ската Тэниура-лимма. Такие скаты нечасто появляются на свет в неволе, поэтому событие стало особенным для команды океанариума, сообщает РИЦ «Югра».

Сначала малыш находился в карантинной зоне, где ему обеспечили спокойные условия и нужный уход. Сотрудники океанариума сообщили: «Малыш сначала жил в карантинной зоне, там ему обеспечили спокойные условия и нужный уход. Мы каждый день следили за его состоянием. Проверяли, как он растет, ест, двигается в воде. Все это было важно, чтобы убедиться в том, что детеныш развивается нормально и готов к следующему этапу».

После того как скат окреп, его переселили в открытый бассейн к родителям. В зоне тачпула больше пространства, а рядом со взрослыми скатами малышу будет легче освоиться и перенять их повадки. Узнать новорожденного можно по характерной окраске: по телу ската разбросаны яркие голубые пятнышки.

Океанариум Когалыма считается одной из главных туристических точек города и Югры. Его также включают в туры для иностранцев.