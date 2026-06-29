Разрушенный тротуар на улице Крылова в Сургуте отремонтируют в летне-осенний период

Жители Сургута жалуются на разрушенный тротуар возле дома №30 на улице Крылова. После аварийный работ участок до сих пор не восстановили, хотя ранее в Депстрое Югры сообщили, что проблема уже устранена. Об этом рассказал местный житель Артем В.

«На улице Крылова вот такое состояние тротуара напротив дома №30. Написал в департамент городского хозяйства через виртуальную приемную. По данным Депстроя Югры ‒ это якобы исправлено. Но я сегодня проверял ‒ ничего не исправлено. Вот в таком состоянии тротуар», ‒ написал горожанин 27 июня в комментариях под постом главы города Максима Слепова во ВКонтакте.

В администрации Сургута пояснили, что в декабре 2025 года на этом участке специалисты Горводоканала проводили аварийно-восстановительные работы на сети водоснабжения. Из-за зимних условий тогда выполнили только временное благоустройство.

Сейчас, как сообщили в мэрии, подрядная организация еще не приступила к работам.

«Договор находится в стадии подписания. После его заключения будут определены сроки выполнения работ по объекту», – отметили в администрации.

Полностью восстановить тротуар планируют в летне-осенний период.