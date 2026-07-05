Роспотребнадзор Югры проверил качество воды и песка в зонах отдыха у водоемов региона. Специалисты взяли 57 проб воды из мест, где чаще всего отдыхают жители округа, сообщает ugra-news.ru. По итогам мониторинга 25 проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам. Специалисты оценивали санитарно-микробиологические показатели, в том числе наличие общих колиформных бактерий, энтерококков, стафилококков, возбудителей инфекционных заболеваний, вирусов, жизнеспособных яиц гельминтов и цист.

Также Роспотребнадзор исследовал песок в прибрежных зонах. По микробиологическим показателям проверили 46 проб, из них пять не соответствовали гигиеническим нормативам. Кроме того, песок оценивали по паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для отдыха и купания в сезоне 2026 года получили озеро Окунево в районе лагеря «Окуневские зори» в Советском районе, озеро Кедр на одноименной базе отдыха и озеро Долгое в Нижневартовском районе, городской пляж и акватория озера Нешинелор в Белоярском, а также пляж на озере Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.

Специалисты напомнили, что пляжи должны быть оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, душевыми и урнами. На территории также должны регулярно проводить уборку, организовывать сбор твердых отходов, дератизационные и дезинсекционные мероприятия.