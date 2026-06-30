Ливень затопил улицы Тюмени и общественный транспорт

Мощный ливень, обрушившийся на Тюмень утром 29 июня, затопил дороги, тротуары и даже общественный транспорт. Из-за сильных осадков автомобили оказались буквально по колеса в воде, а в некоторых районах движение оказалось затруднено.

В городских пабликах жители публикуют кадры последствий непогоды. Видео: ЧС Тюмень / vk.com

«Похоже, в Тюмени открылся сезон подводного вождения: очередной автомобиль ушел под асфальт вместе с водителем. Водный транспорт становится актуальнее с каждым днем!» – говорится в публикации сообщества «Подслушано Тюмень» во ВКонтакте.

Вода затекала даже в автобусы. Фото: «Подслушано Тюмень» / vk.com

Видео: ЧС Тюмень / vk.com

«30 лет Победы от Пермяковского моста топит неоднократно. Неужели не могут решить эту проблему? Вся вода стекает с Пермякова рекой, ливневки переполнены, все выходит наружу», – написал один из пользователей в соцсетях.

В администрации Тюмени сообщили, что все городские службы заранее были переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза.

«На данный момент есть сообщения о существенном подтоплении территории на перекрёстке улиц Василия Гольцова и Прокопия Артамонова, а также на улице 30 лет Победы. В данные районы службы поехали в приоритетном порядке», – рассказал директор Единого центра оперативного реагирования Андрей Воротников.

Позже коммунальные службы приступили к откачке воды на подтопленных участках города.

Фото: Администрация города Тюмени / vk.com

В администрации добавили, что в Тюмени продолжает работать штаб по ликвидации последствий непогоды, а все обращения жителей находятся на контроле.