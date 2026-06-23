Сургутян ждут забег и сплав по Сайме в рамках Кубка «Закаленных Севером»

В День молодежи, 28 июня, в Сургуте пройдет ежегодный Кубок «Закаленных Севером», на котором участники проверят свою силу, выносливость и командный дух в экстремальных испытаниях. Регистрация на соревнования уже открыта, сообщили в пресс-службе администрации города.

В программе Кубка – экстремальный забег и сплав на сапбордах по реке Сайма. Участникам предстоит пройти испытания на силу, скорость и взаимовыручку как в личном, так и в смешанном зачетах.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно по ссылке.

Старт соревнований запланирован на 14:00. Сбор участников пройдет на Центральной городской площади на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской.

Организаторы также подготовили для участников эксклюзивные подарки от партнеров мероприятия.

Напомним, из-за празднования Дня молодежи 28 июня в Сургуте временно ограничат движение транспорта. Также изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов.