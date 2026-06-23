Подрядчик устраняет замечания на новом тротуаре на проспекте Мира в Сургуте

Сургутяне жалуются на состояние тротуара на проспекте Мира, который благоустроили в прошлом году. После дождей рядом с новой пешеходной дорожкой образуется большая лужа, из-за которой пройти по участку становится затруднительно. Об этом рассказал житель Сургута Сергей К.

«Проспект Мира. Тротуар вот только в прошлом году сделали. Так и останется? Перепрыгивать такое расстояние не получается», ‒ написал он в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова во ВКонтакте.

В мэрии города пояснили, что подрядчик уже занимается устранением выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств.

«По улице Мира на сегодняшний день ведется устранение замечаний по гарантийным обязательствам, в текущем году планируется устранить замечания», – сообщили в администрации.

Какие именно работы предстоит выполнить на участке и в какие сроки они будут завершены, в ответе не уточняется. Редакция СИА-ПРЕСС запросила дополнительные подробности у администрации.