Жители пятого микрорайона Тюмени добились строительства долгожданной школы

В пятом Заречном микрорайоне Тюмени стартовало строительство долгожданной школы. Образовательный комплекс получил название «Лира». Он будет включать школу на 1400 мест и детский сад на 250 малышей.

Решение о строительстве было принято после обращений жителей на прямую линию с губернатором Александром Моором в октябре прошлого года. Жители активно застраивающегося микрорайона неоднократно жаловались на нехватку социальной инфраструктуры.

«Новая школа будет рассчитана на 1400 мест. Обустроим ее так, чтобы у детей была возможность не только учиться, но и проявлять себя в творчестве и спорте», – сообщил губернатор.

В учреждении предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 мест и два спортивных зала. Ребята смогут заниматься самбо, теннисом и скалолазанием.

Проект уже прошел государственную экспертизу. Образовательный центр станет одним из крупнейших в Тюменской области. Строительство будет вестись одновременно несколькими застройщиками, что позволит ускорить процесс. Параллельно с возведением школы начнется и строительство детского сада.

Ранее губернатор сообщал, что в микрорайоне также планируется построить учреждение дополнительного образования на 580 человек. Новый образовательный кластер обеспечит потребности растущего микрорайона в полном объеме.

Напомним, что развитие образовательной инфраструктуры – приоритетное направление в Тюменской области. В 2026 году в регионе планируется открыть семь новых школ, которые создадут свыше 5,6 тысячи учебных мест.