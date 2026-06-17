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​Переводов за границу стало в 2 раза больше

Объем переводов за границу вырос вдвое и превысил 140 млрд рублей

​Переводов за границу стало в 2 раза больше
Эрик Романенко

Количество трансграничных переводов населения за рубеж выросло в пять раз, а общий объем операций увеличился в два раза, превысив 140 млрд рублей. Такие данные с начала этого года, в сравнении с предыдущим, сообщили в ВТБ.

Девять из десяти таких операций проходят по номеру телефона, и каждый пользователь совершает в среднем 3-4 перевода в месяц. Чаще всего деньги направляют в Узбекистан, Таджикистан, Китай, Кыргызстан. Основные цели – помощь родным и близким за рубежом, пополнение счетов и карт для путешествий, покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов.

Сегодня из России можно переводить деньги более чем в 150 стран мира по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 219, комментариев: 0
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