В Сургутском районе прошли Кубок России и Кубок главы по фиджитал-спорту

Поселок Барсово стал одной из главных площадок российского фиджитал-спорта. Здесь прошли Кубок России по ритм-симулятору и Кубок главы Сургутского района по дисциплине Just Dance. Участие в соревнованиях приняли около 30 спортсменов из 14 регионов страны.

«Приехали около 30 спортсменов из 14 регионов – Московской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской, Самарской, Кировской, Калужской, Воронежской, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского и Пермского края, а также Югры. По сравнению с прошлым годом число участников выросло вдвое», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По итогам соревнований 16 юношей и девушек отправятся в образовательный центр «Сириус», где будут сформированы сборные для участия в международном турнире «Игры будущего».

Участник турнира из Екатеринбурга Ярослав Никитинский рассказал, что занимается Just Dance уже около семи лет, а последние три года регулярно выступает на соревнованиях.

«К этим соревнованиям я готовился пару месяцев. Мои соперники довольно сильные, будет серьезная борьба. Но я верю в себя, готов на 100 процентов», – отметил спортсмен.

Он также высоко оценил уровень организации турниров в муниципалитете.

«В Сургутском районе я уже третий раз. С каждым разом что-то новое появляется, уровень растет. Другим нужно ориентироваться на опыт Сургутского района», – добавил Никитинский.

По словам тренера-преподавателя школы цифровых видов спорта Сургутского района Софии Гринберг, сегодня лишь немногие регионы страны вкладывают столько ресурсов в развитие ритм-симуляторов.

«Я изначально выступала как спортсмен в дисциплине ритм-симулятор от Свердловской области и буквально последние полгода − от ХМАО. Переехала сюда и работаю тренером, потому что здесь есть люди, которые активно развивают этот вид спорта. Буквально по пальцам можно пересчитать регионы, которые могут так вложиться в ритм-симулятор», – подчеркнула она.

Директор Центра цифровых видов спорта Сургутского района Артем Щепотьев отметил, что проведение Кубка главы и Кубка России на одной площадке уже становится традицией.

«В прошлом году у нас было всего 14 участников, а в этом – в два раза больше. К нам приезжают лучшие спортсмены страны, а местные ребята получают возможность перенимать их опыт и становиться частью профессионального сообщества», – рассказал он.

Как отметил Андрей Трубецкой, цифровые виды спорта в Сургутском районе развивают с 2017 года. В прошлом году в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Сегодня программа «Функционально-цифровое двоеборье», созданная при участии специалистов района, внедрена уже в 59 регионах страны. На развитие цифрового спорта в муниципалитете направлено более 270 миллионов рублей.