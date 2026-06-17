В Тюмени обсуждают укрепление технологического суверенитета страны

В Тюмени на базе научно-технического центра компании «НОВАТЭК» открылась «Технологическая неделя». Мероприятие, которое проходит с 16 по 19 июня, является одним из ключевых событий в рамках Промышленно-энергетического форума TNF. На площадке собрались нефтяники, газовики, представители нефтесервисных предприятий и ученые, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественный ТЭК способен отвечать на любые вызовы. «Благодаря кооперации наши производители создают продукты, которые превосходят зарубежные аналоги по характеристикам. Это касается добычи нефти, капитального ремонта и заканчивания скважин, оборудования», – заявил глава региона.

Важную роль в достижении технологической независимости играет межрегиональный Нефтегазовый кластер, инициатором создания которого выступила Тюменская область. Сегодня он объединяет более 200 компаний из 26 регионов страны. Участники кластера совместно разрабатывают отечественные технологии для добычи и переработки углеводородов, создают инновационное оборудование, не уступающее зарубежным аналогам, и обмениваются компетенциями.

В программу «Технологической недели» вошли два ключевых события: III Всероссийский саммит по гидроразрыву пласта (ГРП) и Технологический конгресс «Точка кипения: даунстрим в новой реальности», посвященный развитию нефтепереработки и нефтехимии. Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Тюменской области и Ассоциация «Нефтегазовый кластер».

«Уверен, "Технологическая неделя" станет еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета», – резюмировал Александр Моор.