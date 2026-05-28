В Сургуте за лето обновят детские и спортивные площадки

В Сургуте стартовали масштабные работы по обновлению детских и спортивных площадок. Ремонт проведут сразу на нескольких общественных территориях города − в 31 и 32 микрорайонах, парке «Кедровый лог», скверах Энергетиков и Геологов-первопроходцев, парке «За Саймой», а также в поселке Кедровый, рассказала СИА-ПРЕСС заместитель директора муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

«На это лето запланирована масштабная кампания. Мы запланировали работу в 32 микрорайоне, меняем две площадки вместе с малыми архитектурными формами и с основанием. В Кедровом логе устанавливаем площадку. В сквере Энергетиков меняем, в сквере Геологов-первопроходцев всю большую площадку, которая там есть, также заменяем. На Сайме пять площадок и две спортивные, воркаут, там ремонтируем основания. И в поселке Кедровый мы будем производить замену покрытий на спортивной площадке», – пояснила она.

По ее словам, ремонтными работами будут заниматься три подрядные организации.

Так, например, с 20 мая стартовали работы в 31 микрорайоне. Здесь устанавливают новое резиновое покрытие, а в скором времени начнется установка МАФов.

«Это большой игровой комплекс, в составе которого есть горка, переход. Отдельные качели у нас устанавливаются, качели-балансиры, которые имеют крутящиеся элементы», – сообщила спикер.

Подрядчик планирует закончить работы на этом объекте 30 июня. А до 31 августа планируется завершить ремонт на всех запланированных площадках.

Следующий на очереди − 32 микрорайон.

«В 32-м микрорайоне в парке предстоит уложить 440 квадратных метров резинового покрытия и установить МАФы, качели, игровые комплексы, песочницы и другое оборудование», – поделился представитель подрядной организации Михаил Колокольчиков.

Средства на ремонт выделены из муниципального бюджета.

«Стоимость выполнения работы в 31 микрорайоне на детской и на спортивной площадках составляет порядка три миллиона рублей. Деньги на все благоустройство, на замену всех площадок в городе, порядка 53 миллионов», – пояснила Инна Маматказина.

Напомним, что в Сургуте перед летними каникулами начали проверять детские площадки. Особое внимание уделят работоспособности игровых элементов, целостности конструкций и наличию травмобезопасного покрытия.