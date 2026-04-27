В Сургуте к майским праздникам установят флаги, панно и новые элементы оформления

В Сургуте стартовала подготовка к праздничному оформлению улиц к 1 Мая, Дню Победы и Дню города. Работы уже начались – подрядчик приводит в порядок конструкции и размещает первые элементы. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Елизавета Припутень.

Где появится праздничное оформление

Муниципальный контракт на оформление города заключили на прошлой неделе. Он охватывает сразу несколько праздников – 1 Мая, 9 Мая и День города.

«На этой неделе начались подготовительные работы. Подрядчик приводит в нормативное состояние флажные конструкции и уже начал их размещение на площади Советов. Также они появятся на улице Гагарина, возле военкомата, у памятника воинам-интернационалистам, на кольцевой развязке с памятником основателям города, на улице Дзержинского, а также на разделительных полосах на пересечении улиц Мира и Островского», – сообщила Припутень.

Флажные конструкции станут основным элементом оформления. К 1 мая на них разместят триколор, а к 9 мая заменят на флаги Победы – в красных, оранжевых и желтых цветах.

Главная площадка – Мемориал Славы

Центральной локацией празднования Дня Победы традиционно станет Мемориал Славы.

«Ключевой локацией празднования к 9 Мая станет, конечно, Мемориал Славы. Здесь разместят мобильные многоярусные конструкции, а стационарные элементы также украсят флагами», – отметила главный архитектор.

Кроме того, в городе установят две декоративные композиции – на Мемориале Славы и в сквере 31 микрорайона. Это металлические конструкции с орденом, георгиевской лентой и надписью «9 Мая».

Сроки и новые элементы оформления

На оформление всех локаций отводится пять дней. Однако к 1 Мая сроки немного сдвинулись.

«К 1 Мая мы сейчас немножечко задерживаемся, потому что буквально только вчера были согласованы эскизы», – пояснила она.

Помимо флагов, в городе обновят панель-кронштейны на улицах Гагарина, Заячий Остров и проспекте Ленина. Также появится брандмауэрное панно на пересечении улиц Энергетиков и Энгельса.

Дополнительно в городе появятся баннеры с поздравлениями – их разместят на рекламных конструкциях вдоль улично-дорожной сети.

Впервые используют элементы брендбука города

В оформлении Сургута впервые частично используют элементы нового брендбука, который пока находится в разработке.

«Мы уже берем за основу какие-то элементы, чтобы понять, как наши жители на это отреагируют, понять обратный отклик», – рассказала главный архитектор Сургута.

Речь идет о новой айдентике города – цветовой палитре, шрифтах и символах.

«Основным символом станет своего рода логотип города – его будут использовать в сувенирной продукции, а также в рекламных и информационных материалах. Кроме того, уже определены шрифт и паттерны – это символы нашего города. Например, самый известный – лис, а также здания, сооружения, мост на улице Аэрофлотской, ГРЭС. Все эти элементы переведут в иллюстративный формат», – поделилась спикер.

Эти элементы разместят на панель-кронштейнах и брандмауэрных панно.

Почему оформление пока не меняется кардинально

Вопрос обновления праздничного оформления в городе остается актуальным – существующие конструкции используются уже много лет.

Как отметила Елизавета Припутень, департамент уже разрабатывает новую концепцию оформления, но все упирается в финансирование: «Как только нам выделят средства, мы будем закупать новый инвентарь и материалы с учетом современных тенденций. Речь идет о новых, более легких и интересных конструкциях».

При этом в будущем оформление планируют сделать более масштабным.

Как бизнес участвует в украшении города

К оформлению Сургута традиционно привлекают предпринимателей. Им ежегодно направляют письма с предложением участвовать в украшении города.

«Каждый год бизнес откликается, они оформляют витрины, кто-то выставляет флаги, либо размещают баннеры», – рассказала Припутень.

При этом крупные компании, по ее словам, участвуют более активно.

«Крупного бизнеса у нас не так много, и они всегда относятся к этому очень ответственно. А малый бизнес – все зависит от возможностей каждого. У кого-то своя концепция оформления витрин, и они не хотят ее менять», – пояснила она.

Тем не менее, как отмечают в департаменте, участие бизнеса заметно по всему городу.