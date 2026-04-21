В почтовых отделениях Сургута можно застраховать питомцев от укусов клещей

У жителей Сургута появилась возможность оформить страховку от укусов клещей для кошек и собак в почтовых отделениях. Новый полис «Антиклещ для животных» запустила Почта России совместно с СОГАЗом и Страховым Домом ВСК, сообщили в пресс-службе компании.

Программа покрывает расходы, связанные с лечением питомца после укуса клеща. В страховую защиту входят осмотр животного, удаление клеща в ветклинике, диагностика возможных инфекций и последующее лечение.

Если питомец заболеет после укуса ‒ например, пироплазмозом, боррелиозом, анаплазмозом или другими инфекциями, ‒ выплата на лечение и диагностику может составить до 25 тысяч рублей.

Полис действует 12 месяцев и стоит 550 рублей. Оформить его можно в отделениях Почты России.

Как отмечают организаторы, страховка не заменяет профилактику, а дополняет ее. Владельцам животных по-прежнему рекомендуют использовать защитные средства от клещей и осматривать питомцев после прогулок.

Кроме того, в почтовых отделениях можно оформить страховку от укуса клеща и для людей.