Жители Сургута обратили внимание на открытие алкомаркета рядом со школой №12

В Сургуте рядом со школой №12 на улице Кукуевицкого открылся магазин разливных напитков. Такое соседство вызвало вопросы у местных жителей. В редакцию СИА-ПРЕСС обратилась читательница Алина У., которая прислала фотографию торговой точки.

«Смирились уже с этими алкомаркетами повсюду, но кто додумался здесь поставить «разливуху»? Все для детей?» – написала сургутянка.

На сайте администрации Сургута опубликованы схемы прилегающих территорий, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В перечне присутствует и территория средней школы №12 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Кукуевицкого, 12/3.

Насколько новый магазин соответствует действующим требованиям и входит ли он в границы территории с ограничениями на продажу алкоголя, пока неизвестно. Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой прокомментировать ситуацию, а также разъяснить, проводилась ли проверка законности размещения торговой точки рядом с образовательным учреждением.

Тема размещения торговых точек с алкоголем рядом с социальными объектами не раз становилась предметом обсуждений в Югре. Еще в 2023 году власти сообщали о сокращении числа алкомаркетов в Сургуте и районе примерно на 10%. Одной из причин называли ограничения на продажу спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Однако на практике предприниматели нередко находят способы работать в рамках действующего законодательства. Например, если вход в магазин расположен со стороны улицы, а не двора. Кроме того, отдельные торговые точки оформляются как объекты общественного питания – кафе или бары, на которые распространяются иные правила. Читайте об этом в фоторепортаже СИА-ПРЕСС.

С 1 сентября 2022 года в Югре также действует запрет на продажу алкоголя рядом с детскими площадками. Вместе с тем ограничения не применяются, если торговая точка находится на расстоянии более 30 метров от игрового комплекса.