​Администрация Сургута нашла владельца грузовика после слива жидких отходов на полигоне на Заячьем острове

Администрация Сургута установила владельца грузового автомобиля, с которого сливали жидкие отходы на территории снежного полигона на Заячьем острове. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на официальный ответ мэрии, направленный в адрес организации «Зеленый Фронт».

Во время проверки был установлен владелец автомобиля, с которого, по данным администрации, производился сброс отходов на участке по адресу улица Заячий остров, 9. Контрольное управление мэрии объявило предостережение о недопустимости нарушений как водителю, так и арендатору участка — ООО «Партнер».

Основанием стали положения Правил благоустройства Сургута, которые запрещают слив жидких отходов и неочищенных стоков на рельеф, в водоемы и в другие не предназначенные для этого места.

Ранее активисты «Зеленого Фронта» неоднократно сообщали о сливах содержимого ассенизаторских машин на снежном полигоне. По данным РИЦ «Югра», такие случаи местные жители фиксировали на видео в конце декабря 2025 года и в январе 2026 года. Очевидцы утверждали, что водитель спецтехники говорил, будто привез воду, однако жидкость была черного цвета и с резким запахом.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов заявил, что подобные сбросы создают долгосрочные экологические риски. По его словам, вместе с такими стоками в окружающую среду могут попадать патогенные микроорганизмы, соединения азота и фосфора, а также бытовая химия. Он отметил, что талые воды с полигона попадают в протоку Кривуля, а затем в Обь.

Ранее надзорные органы уже подтверждали наличие экологических проблем на этом объекте. В частности, речь шла об отсутствии оборудования для очистки стоков и ненадлежащей обваловке площадки, из-за чего загрязнения могли попадать в протоку Кривуля.

В публикации также отмечается, что ООО «Партнер» уже попадало в поле зрения надзорных органов. В 2025 году Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура подтверждала нарушения при эксплуатации снежных полигонов в Сургуте. Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск мэрии к компании о рекультивации двух примыкающих к полигону участков общей площадью более 5 тыс. кв. м.