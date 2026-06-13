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​Купание закончилось трагедией: в Когалыме утонул молодой человек

В Когалыме на необорудованном водоеме утонул 17-летний парень

​Купание закончилось трагедией: в Когалыме утонул молодой человек
Фото: magnific.com

В Когалыме вечером 12 июня произошла трагедия на воде. Во время купания на водоеме в СОНТ «Садовод-2» утонул молодой человек 2008 года рождения. Об этом сообщили в МЧС Югры.

«По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Трагедия произошла на водоеме, не оборудованном для купания», – подчеркнули в ведомстве.

В МЧС отметили, что отдыхать у воды следует только в специально оборудованных местах. Спасатели также рекомендуют не заходить в воду в темное время суток, не оставлять детей без присмотра и не купаться во время грозы или сильного ветра.

Кроме того, специалисты советуют не нырять в незнакомых местах и держаться подальше от проходящих судов, лодок и гидроциклов.

Напоминаем, с наступлением тепла жители Сургута все чаще стали отдыхать возле воды. Но разрешенных и безопасных мест для купания в городе нет, и, чтобы минимизировать риски для людей, представители администрации и спасатели проводят рейды по водным объектам. Они следят, чтобы сургутяне не нарушали правила, объясняют, почему купание может быть опасным, раздают листовки с правилами пребывания у водоемов.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 111, комментариев: 0
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