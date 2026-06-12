В Сургутском районе пройдет фестиваль «Наследники традиций»

В субботу, 13 июня, в поселении Солнечный в Сургутском районе пройдет районный фестиваль традиционных российских ценностей «Наследники традиций». Гостей ждут народные забавы, мастер-классы, концертная программа и угощения. Праздник развернется в сквере на улице Строителей, а первые площадки начнут работу в 13:00.

«Приглашаем всех жителей и гостей Сургутского района провести выходной день в кругу друзей, окунуться в атмосферу народного гуляния и прикоснуться к богатому культурному наследию России. Вход на фестиваль свободный», – отметили в управлении культуры администрации Сургутского района.

Для посетителей подготовили пять тематических зон. Любители активного отдыха смогут попробовать свои силы на площадке «Богатырские игры». Здесь пройдут народные состязания, игры и показательные выступления клуба исторической реконструкции.

На площадке «Мастеровая» гости увидят изделия народных промыслов и смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам.

Тем, кто захочет познакомиться с русской кухней, будет интересна площадка «Вкусная». Здесь организуют ярмарку фермерских продуктов и проведут мастер-класс по приготовлению традиционного блюда.

Одной из главных точек притяжения станет интерактивная площадка «Наследники традиций». Для детей и взрослых подготовят частушки, игры и музыкальные активности. Кроме того, на фестивале пройдет флешмоб «Русский костюм» – участников в народной одежде ждут призы.

С 14:00 начнется программа на главной сцене. Перед зрителями выступят творческие коллективы Сургутского района, состоится конкурс народной песни «Поет Россия», а также розыгрыш призов и награждение победителей.