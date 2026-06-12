В Сургутском районе пройдет фестиваль «Наследники традиций»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XpPOqWD1zO0fyMNCAI115L1587SKHfFXaI/Xk2MzVXK9aix3CK/brlhClccwVoiGGOWYr0M4wYuD62idhJXY2q9untmgQ0J1f0H1+ytJ1kBIOFd6/+ZtIPcmpgdTPSGc"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XpPOqWD1zO0fyMNCAI115L1587SKHfFXaI/Xk2MzVXK9aix3CK/brlhClccwVoiGGOWYr0M4wYuD62idhJXY2q9untmgQ0J1f0H1+ytJ1kBIOFd6/+ZtIPcmpgdTPSGc"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Y1cPZfVacIVKKddyOb3NB/JWSMjWZBTj2rTd0cwzoDsUUyBPwdVaSL8poO6FE1khTJTii5YOxDC6gGAx2aPIipOJP4mgbsxsOfd6XKmP7YhxdsgMSuyhr3tWwoiNL7py"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Y1cPZfVacIVKKddyOb3NB/JWSMjWZBTj2rTd0cwzoDsUUyBPwdVaSL8poO6FE1khTJTii5YOxDC6gGAx2aPIipOJP4mgbsxsOfd6XKmP7YhxdsgMSuyhr3tWwoiNL7py"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Y1cPZfVacIVKKddyOb3NB/JWSMjWZBTj2rTd0cwzoDsUUyBPwdVaSL8poO6FE1khTJTii5YOxDC6gGAx2aPIipOJP4mgbsxsOfd6XKmP7YhxdsgMSuyhr3tWwoiNL7py"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Y1cPZfVacIVKKddyOb3NB/JWSMjWZBTj2rTd0cwzoDsUUyBPwdVaSL8poO6FE1khTJTii5YOxDC6gGAx2aPIipOJP4mgbsxsOfd6XKmP7YhxdsgMSuyhr3tWwoiNL7py"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XpPOqWD1zO0fyMNCAI115L1587SKHfFXaI/Xk2MzVXK9aix3CK/brlhClccwVoiGGOWYr0M4wYuD62idhJXY2q9untmgQ0J1f0H1+ytJ1kBIOFd6/+ZtIPcmpgdTPSGc"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XpPOqWD1zO0fyMNCAI115L1587SKHfFXaI/Xk2MzVXK9aix3CK/brlhClccwVoiGGOWYr0M4wYuD62idhJXY2q9untmgQ0J1f0H1+ytJ1kBIOFd6/+ZtIPcmpgdTPSGc"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  71,9077   EUR  82,9743  

Новости

Больше новостей
Начался чемпионат мира по футболу:
Комментировать
0
Как отметите День России и День города?
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN для доступа к зарубежным сервисам?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жителей Сургутского района приглашают на фестиваль с богатырскими играми и русскими песнями

В Сургутском районе пройдет фестиваль «Наследники традиций»

​Жителей Сургутского района приглашают на фестиваль с богатырскими играми и русскими песнями
Фото: администрация Сургутского района

В субботу, 13 июня, в поселении Солнечный в Сургутском районе пройдет районный фестиваль традиционных российских ценностей «Наследники традиций». Гостей ждут народные забавы, мастер-классы, концертная программа и угощения. Праздник развернется в сквере на улице Строителей, а первые площадки начнут работу в 13:00.

«Приглашаем всех жителей и гостей Сургутского района провести выходной день в кругу друзей, окунуться в атмосферу народного гуляния и прикоснуться к богатому культурному наследию России. Вход на фестиваль свободный», – отметили в управлении культуры администрации Сургутского района.

Для посетителей подготовили пять тематических зон. Любители активного отдыха смогут попробовать свои силы на площадке «Богатырские игры». Здесь пройдут народные состязания, игры и показательные выступления клуба исторической реконструкции.

На площадке «Мастеровая» гости увидят изделия народных промыслов и смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам.

Тем, кто захочет познакомиться с русской кухней, будет интересна площадка «Вкусная». Здесь организуют ярмарку фермерских продуктов и проведут мастер-класс по приготовлению традиционного блюда.

Одной из главных точек притяжения станет интерактивная площадка «Наследники традиций». Для детей и взрослых подготовят частушки, игры и музыкальные активности. Кроме того, на фестивале пройдет флешмоб «Русский костюм» – участников в народной одежде ждут призы.

С 14:00 начнется программа на главной сцене. Перед зрителями выступят творческие коллективы Сургутского района, состоится конкурс народной песни «Поет Россия», а также розыгрыш призов и награждение победителей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:47, просмотров: 38, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780858849"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463540"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "159"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "72"
      ["name"]=>
      string(71) "Сургутский политехнический колледж (C1)"
      ["link"]=>
      string(20) "https://www.surpk.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17e91c0064d322dcf3856314376029ac.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdh5gDx"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(111) "АУ «Сургутский политехнический колледж», ИНН 8602200072 erid:2SDnjdh5gDx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-08 00:00:49"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "159"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780858849"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463540"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "159"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "72"
      ["name"]=>
      string(71) "Сургутский политехнический колледж (C1)"
      ["link"]=>
      string(20) "https://www.surpk.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17e91c0064d322dcf3856314376029ac.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdh5gDx"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(111) "АУ «Сургутский политехнический колледж», ИНН 8602200072 erid:2SDnjdh5gDx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-08 00:00:49"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "159"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780858849"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1781463540"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=JUB1CrhLj+qbZ8POn+G59BS5XukOVEJhrVzBA7cZSybT/MTkNTWWcnKrjC8DQHGzkb7czFx2xuUdzMAUFaqJl8/MyxtfeS9YO6kGSkX9vT90Vii0gA9xA0vsKA4EG8p4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "159"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "72"
      ["name"]=>
      string(71) "Сургутский политехнический колледж (C1)"
      ["link"]=>
      string(20) "https://www.surpk.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17e91c0064d322dcf3856314376029ac.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdh5gDx"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(111) "АУ «Сургутский политехнический колледж», ИНН 8602200072 erid:2SDnjdh5gDx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-08 00:00:49"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-14 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "159"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid:2SDnjdh5gDx
АУ «Сургутский политехнический колледж», ИНН 8602200072 erid:2SDnjdh5gDx реклама на siapress.ru
erid:2SDnjdh5gDx
АУ «Сургутский политехнический колледж», ИНН 8602200072 erid:2SDnjdh5gDx реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 1857
  2. Власти России увеличили пошлину за прием в гражданство в 12 раз 592
  3. Российские власти анонсировали новую пенсионную программу с участием работодателей 578
  4. Сургутские приставы выслали из России десятки нарушителей миграционных правил 560
  5. Президент России заявил о новых мерах поддержки семей с детьми 549
  6. ​Банк Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт 500
  7. ​В Сургуте отметят День России и День города праздником с сотнями воздушных шаров 258
  8. Сегодня Сургуту – 432 года! Это многовековая история города-труженика 246
  9. ​Евгений Барсов провел ночь у трубы и попытался остановить намыв песка рядом с аэродромом в Сургуте 242
  10. Представители администрации города и спасатели в ходе рейдов напоминают горожанам — купаться нельзя 230
  1. ​В Тюменской области названы победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2026» 1994
  2. В Тюмени произошел пожар на Антипинском НПЗ. Власти утверждают — это не беспилотники 1909
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 1857
  4. ​Югра речная — какие варианты путешествий по воде есть в нашем округе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1834
  5. ​Певец, который ценит свою культуру 1810
  6. ​Инвестиции, соглашения и новые проекты: чем участие в ПМЭФ-2026 оказалось полезно для Югры 1708
  7. Малый бизнес России сохранит порог перехода на НДС в 20 млн рублей на три года 1683
  8. ​На полях ПМЭФ Александр Моор провел переговоры с крупными инвесторами 1571
  9. ​Малый бизнес нарастил торговлю с Китаем на 57% 1550
  10. ​Эксперты дают оптимистичный прогноз экономике 1541
  1. ​Кто отвечает за хаос с самокатами в Сургуте? 6275
  2. ​Нет времени на подумать 5352
  3. ​Правильная реакция 5067
  4. Бургер, гуд бай 4628
  5. ​«Заповедный мир под крышей галереи»: в Сургуте открылась выставка Государственного природного заповедника «Юганский» // ФОТОРЕПОРТАЖ 4419
  6. ​Евгения Черенкова: «Здесь есть все возможности для реализации. Северный регион затягивает и дает возможности» 3704
  7. ​Ринат Айсин: «В зависимость от реализации КРТ были поставлены ДК «Строитель» и театр «Петрушка». Сейчас возникает вопрос, как эти проекты будут реализовываться дальше» 3628
  8. Руслан Кухарук пригласил патриарха Кирилла освятить храм в Сургутском районе 3520
  9. ​Нефть, шерсть и кедровые иглы: чем удивляет «Арт-Сургут» // ФОТОРЕПОРТАЖ 3399
  10. ​Владимир Болотов: «Сейчас у бизнеса задача не заработать, а сохранить предприятие. Пережить тяжелые времена с надеждой, что все восстановится» 3358

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика