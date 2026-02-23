16+
​В Сургуте прошел торжественный вечер ко Дню защитника Отечества

В Сургутской филармонии отметили День защитника Отечества

​В Сургуте прошел торжественный вечер ко Дню защитника Отечества
Фото: администрация Сургута / t.me

В Сургутской филармонии состоялся праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. На мероприятие пригласили участников специальной военной операции, их родных и близких, военнослужащих Росгвардии, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, кадетов военно-патриотических объединений, а также представителей администрации и Думы города, указали в пресс-службе мэрии.

«Сейчас, когда наша страна проходит через сложные испытания – этот праздник особенно важен. Сургут всегда был и остается городом, который гордится своими героями, сохраняет связь веков и передает подрастающему поколению историческую правду. Особые слова поздравления тем, кто находится на передовой. Мы сделаем все возможное, чтобы вы ощущали поддержку здесь. Защитники Отечества, желаю вам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия и надежного тыла. Победа будет за нами!» – передала поздравление от главы Сургута Максима Слепова его заместитель Ирина Пустовая.

Праздничную программу продолжил концерт. Для гостей выступили артисты Сургутской филармонии.

Завершением вечера стало выступление Государственного академического Омского русского народного хора с программой «Наследники Сибири».


Сегодня в 13:37
