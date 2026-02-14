16+
​Сургут ждет потепление до -5 градусов и снегопады в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют в Сургуте снег и порывы ветра до 14 м/с

​Сургут ждет потепление до -5 градусов и снегопады в ближайшие дни
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте сегодня, в субботу, 14 февраля, ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем около -10 °С, к вечеру похолодает до -16 °С. Об этом говорится на сайте gismeteo.

В воскресенье синоптики прогнозируют потепление до -5°, однако весь день будет снег и порывистый ветер. В понедельник также ожидаются осадки, днем около -2 °С, ночью вновь похолодает до -11 °С. Возможны порывы ветра до 14 м/с.

Со вторника в городе ожидается резкое понижение температуры. В четверг придут морозы – до -30 °С ночью.


Сегодня в 14:35, просмотров: 84, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
