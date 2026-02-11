​В Сургуте тестируют новые кроссоверы «Москвич» М70 и М90 на морозах до -30°C

В Сургут привезли первые серийные образцы новой линейки завода «Москвич» — кроссоверы М70 и М90. Автомобили проходят зимние испытания в условиях югорских морозов, сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

В публикации отмечается, что Югра вновь выступает площадкой для экстремальных тестов техники. При температуре около -30°C инженеры проверяют уверенный «холодный пуск» двигателя после ночной стоянки, работу печки и климат-контроля, а также поведение электроники и систем безопасности на льду и снежной каше.

После завершения программы в автономном округе машины планируют отправить своим ходом обратно в Москву.

Напоминаем, что ранее в Сургуте замечали прототип первого российского электрокара «Атом» — кадрами с улиц города делились местные жители. Как отмечается, Югру разработчики выбирают как основную площадку для «зимнего экзамена» перед запуском серийного производства.