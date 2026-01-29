В Сургуте две сети заправок могли завышать цены на бензин — ФАС

УФАС по Югре возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух независимых сетей автозаправочных станций. Компании подозреваются в ценовом сговоре, из-за которого на их АЗС в Сургуте поддерживались одинаковые или почти одинаковые цены на бензин, пишет stribuna.ru.

Как сообщили в ведомстве, в период с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети — ООО «Сибтрансперевозки» и ООО «Петролстарт» — «без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензины (АИ-92, АИ-95)». В УФАС отметили, что такие действия содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, в связи с чем и было возбуждено дело.

По данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации на конец января 2026 года АИ-92 в Сургуте стоит от 60,20 до 62,92 рубля за литр, а АИ-95 — от 64,20 до 69,19 рубля.