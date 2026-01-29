16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

31 января

Мастер-класс «Горы на горизонте»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослых и детей приглашают на творческий мастер-класс, где они нарисуют интерьерную картину акрилом. Мероприятие рекомендовано для участников старше 12 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Обсуждение рассказа А.П. Чехова «Восклицательный знак»

Место проведения: Кафе «Батавия», проспект Ленина, 59. Время: 16:00.

Любители чтения могут стать участником встречи по обсуждению рассказа Антона Чехова «Восклицательный знак» ‒ ироничного произведения, повествующего о коллежском секретаре Ефиме Перекладине.

Телефон для записи: 34-44-76. Вход свободный. 12+

Концерт «Искренне, Таня»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В Невесомости состоится концерт исполнительницы «Искренне, Таня». Гостей мероприятия ждет насыщенная программа от автора. Концерт пройдет при поддержке творческих представителей города: группа Лес, студия пластики и пантомимы «Кстати», поэтесса Светлана Севастьянова, руководитель студии «Новый берег» и исполнитель Людмила Сотникова, профессиональный танцор и артист шоу балета «Перфоманс» Юлия Климова.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, на входе ‒ 600 рублей. 16+

Юмористическое шоу «РАЗГОВОРЫ О неВАЖНОМ»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

На новой концертной площадке Сургута пройдет юмористическое шоу с местными стендап-комиками. Тема выпуска: разница поколений. В рамках шоу разные по характеру, возрасту и мировоззрению комики вместе с публикой обсудят насущные и не очень жизненные вопросы.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 18+

1 февраля

Спектакль «Снежная королева»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Детям и их родителям покажут музыкальную сказку датского сказочника Ханса Андерсена о Снежной Королеве, девочке Герде и ее брате Кае. Спектакль напомнит зрителям, что такое дружба, честь, совесть, человечность и любовь.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Сургут в кубе»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Музейное занятие познакомит участников с многовековой историей Сургута, его известными постройками разных периодов. С помощью интересных заданий и кубиков с изображениями архитектурных объектов XVII-XIX веков прошлое города станет доступным и понятным.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Экскурсия по выставке «АРХЕОювелирно»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить выставку произведений современного ювелирного искусства. Все экспонаты созданы по мотивам археологической коллекции художественного музея.

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Хиты, шлягеры и саундтреки»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

На сцене филармонии прозвучат песни из известных всем кинофильмов конца XX ‒ начала XXI века в исполнении камерного оркестра «Былина» под руководством Ивана Крайника. Зрители услышат музыку из фильмов «Ирония судьбы. Продолжение», «Титаник», «Ночной дозор», «Агент 007», «Телохранитель» и другие.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Сегодня в 11:15, просмотров: 116, комментариев: 0
