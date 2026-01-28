Новый похоронный зал появится в Сургуте рядом со строящимся моргом

Новый зал для прощаний с усопшими в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию не раньше конца 2028 года. Объект появится в районе туберкулезного диспансера, где одновременно строится новый морг. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

По словам чиновника, необходимость строительства отдельного прощального дома связана с тем, что действующая площадка не справляется с нагрузкой. Сейчас прощания с усопшими проходят на территории Сургутской окружной клинической больницы.

«На сегодняшний день то, что реализовано в здании СОКБ, морально устарело и требует реновации. Зал небольшой, прощания расписаны по времени, иногда буквально по полчаса, что создает сложности для родственников», – пояснил Иван Сорич.

Новый зал для прощаний реализуют за счет окружного бюджета. Для прощального дома уже определен частный инвестор, а архитектурное решение находится на стадии завершения эскизного проекта.

«Рядом с объектом судмедэкспертизы будет реализован отдельно стоящий прощальный дом. Территория уже представлена инвестору, проект предусматривает современное здание с учетом всех необходимых требований», – отметил глава департамента.

Кроме того, в Сургуте рассматривается возможность строительства еще одного похоронного дома – на территории городского кладбища. Такое предложение появилось после обращений горожан.

«В рамках единого документа у нас предусмотрен еще один объект местного значения – похоронный дом вблизи кладбища. Были обращения граждан, связанные с транспортировкой и самой процедурой прощания. Территория там сложная, болотистая, но функциональное зонирование предусмотрено. Если появится инвестор, мы готовы обсуждать этот проект», – добавил Иван Сорич.

Напоминаем, в Сургуте завершили масштабные работы по ремонту городского крематория. Впервые за 20 лет здание привели в порядок: заменили кровлю, утеплили стены и облицевали керамогранитом. А в 2026 году в крематории города планируют провести внутренние ремонты и установить вторую кремационную линию.