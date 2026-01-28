16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,5519   EUR  90,9329  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?

Да, все без исключения трансляции, если смогу 5.3%

Да, выборочно соревнования 26.5%

Да, церемонию открытия и закрытия 29.5%

Нет 38.6%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​А пока прощания по полчаса: новый ритуальный зал в Сургуте планируют открыть не раньше конца 2028 года

Новый похоронный зал появится в Сургуте рядом со строящимся моргом

​А пока прощания по полчаса: новый ритуальный зал в Сургуте планируют открыть не раньше конца 2028 года
Фото: siapress.ru

Новый зал для прощаний с усопшими в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию не раньше конца 2028 года. Объект появится в районе туберкулезного диспансера, где одновременно строится новый морг. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

По словам чиновника, необходимость строительства отдельного прощального дома связана с тем, что действующая площадка не справляется с нагрузкой. Сейчас прощания с усопшими проходят на территории Сургутской окружной клинической больницы.

«На сегодняшний день то, что реализовано в здании СОКБ, морально устарело и требует реновации. Зал небольшой, прощания расписаны по времени, иногда буквально по полчаса, что создает сложности для родственников», – пояснил Иван Сорич.

Новый зал для прощаний реализуют за счет окружного бюджета. Для прощального дома уже определен частный инвестор, а архитектурное решение находится на стадии завершения эскизного проекта.

«Рядом с объектом судмедэкспертизы будет реализован отдельно стоящий прощальный дом. Территория уже представлена инвестору, проект предусматривает современное здание с учетом всех необходимых требований», – отметил глава департамента.

Кроме того, в Сургуте рассматривается возможность строительства еще одного похоронного дома – на территории городского кладбища. Такое предложение появилось после обращений горожан.

«В рамках единого документа у нас предусмотрен еще один объект местного значения – похоронный дом вблизи кладбища. Были обращения граждан, связанные с транспортировкой и самой процедурой прощания. Территория там сложная, болотистая, но функциональное зонирование предусмотрено. Если появится инвестор, мы готовы обсуждать этот проект», – добавил Иван Сорич.

Напоминаем, в Сургуте завершили масштабные работы по ремонту городского крематория. Впервые за 20 лет здание привели в порядок: заменили кровлю, утеплили стены и облицевали керамогранитом. А в 2026 году в крематории города планируют провести внутренние ремонты и установить вторую кремационную линию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:07, просмотров: 58, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2072
  2. ​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты 837
  3. ​В Сургуте планируют построить новые жилые районы. ИЖС в планы не входит 735
  4. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 693
  5. ​Бизнесов становится меньше: имеет ли смысл открывать свое дело в 2026 году? 688
  6. Бывшие чиновники Сургута, подозреваемые в продаже акций «АВС» по заниженной цене, останутся в СИЗО до конца марта 659
  7. В Югре с двухдневным визитом побывали потенциальные инвесторы из Китая 569
  8. Через сургутский аэропорт за 2025 году прошли более 2,2 млн пассажиров 554
  9. Силовики возбудили уголовное дело по факту обнаруженного в детском саду Югры сальмонеллеза 537
  10. Руслан Кухарук рассказал о югорчанке, которая пережила блокаду Ленинграда 528
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5586
  2. ​Чипнут всех 3754
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2957
  4. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 2410
  5. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2336
  6. ​Уроки сноса 2325
  7. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 2300
  8. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2241
  9. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2219
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША 2153
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7307
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6953
  3. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6441
  4. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6285
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6203
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6111
  7. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6078
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5910
  9. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5586
  10. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5270

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика