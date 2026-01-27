16+
Через сургутский аэропорт за 2025 году прошли более 2,2 млн пассажиров

Аэропорт Сургута подвел итоги работы за 2025 год

Пассажиропоток АО «Аэропорт Сургут» по итогам 2025 года с учетом филиалов приблизился к 2,9 млн человек. Из них услугами авиагавани в Сургуте воспользовались более 2,2 млн пассажиров — аэропорт третий год подряд удерживает показатель выше 2 млн.

На внутренних воздушных линиях перевезено 2 062 610 пассажиров, на международных — 151 424 человека.

Топ-3 авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров возглавила Utair — 1 344 919 человек, рост составил 2,3%. Далее идут «Аэрофлот» (277 666 пассажиров) и «Победа» (158 686 пассажиров).

Самыми востребованными направлениями в 2025 году стали Москва, Уфа и Санкт-Петербург, среди международных — Худжанд (Таджикистан), Баку (Азербайджан) и Ош (Киргизия).

В аэропорту отметили запуск новых направлений Utair — Волгоград, Казань, Нижнекамск и Ставрополь, а также возобновление авиасообщения с Краснодаром.

За год в аэропорту обслужили 11 317 самолетовылетов. Полеты выполняли 41 авиакомпания по 89 направлениям. Кроме того, авиагавань впервые стала лауреатом премии «Воздушные ворота России». В 2025 году также обновили парк аэродромной техники: приобрели плужно-щеточную машину и бульдозер.


Сегодня в 13:54, просмотров: 154, комментариев: 0
