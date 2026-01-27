Из-за работ на сетях жители дома на Толстого в Сургуте останутся без воды на несколько часов

В следующий вторник, 3 февраля, жители дома №18 на улице Толстого в Сургуте останутся без холодной воды. Отключение запланировано с 9:00 до 12:00, сообщил Горводоканал.

«Управляющая компания произведет замену запорной арматуры. Для производства работ сотрудники СГМУП «ГВК» с 9:00 до 12:00 отключат холодное водоснабжение. Будет организован подвоз воды. После замены арматуры, специалисты СГМУП «ГВК» произведут гидропневматическую промывку сетей с лабораторным контролем. При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований промывка будет произведена повторно», – указали в сообщении.

Жителей предупреждают, что после восстановления подачи воды возможно кратковременное ухудшение ее качества. Также сроки проведения работ могут измениться, если температура воздуха опустится ниже -18 градусов.