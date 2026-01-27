«Поселок-призрак» в Сургуте застроят в рамках комплексного развития

В Сургуте определились с судьбой заброшенного коттеджного поселка в глубине 43-го микрорайона, недалеко от улицы Усольцева. Десятки недостроенных домов, которые много лет стоят без жизни, планируют снести, а территорию – застроить заново в рамках комплексного развития территории. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

«Реновация планируется. Есть инвестор, прорабатываем документацию, планировку территории – какие объекты, какая этажность. Там будет переменная этажность застройки. В этом году планируем провести публичные слушания. Безусловно, предусмотрены социальные объекты», – уточнил он.

Недостроенные коттеджи, которые находятся на площадке, сохранять не будут.

«Эти дома стоят уже много лет. Они подлежат демонтажу. Коттеджной застройки там не будет, а будет многоэтажная застройка», – подчеркнул Сорич.

Напомним, ранее на этом месте планировали построить элитный коттеджный поселок GreenWood с таунхаусами и жильем комфорт-класса. Проект реализовывала компания ООО «ДЭП», связанная с бизнесменом Андреем Копайгорой. Однако после серии конфликтов с дольщиками и финансовых проблем стройка остановилась. В 2020 году компания была признана банкротом, а территория превратилась в «поселок-призрак».

В начале 2025 года власти ХМАО уже сообщали о планах включить этот участок в механизм комплексного развития территорий. По предварительным данным, на месте недостроев могут появиться жилье, социальные объекты, спортивная инфраструктура, зоны отдыха и велодорожки.

В Сургуте остаются десятки заброшенных и проблемных участков. Могут ли их изымать по закону – читайте в материале СИА-ПРЕСС.