16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0101   EUR  90,2877  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты

«Поселок-призрак» в Сургуте застроят в рамках комплексного развития

​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты
Фото: siapress.ru

В Сургуте определились с судьбой заброшенного коттеджного поселка в глубине 43-го микрорайона, недалеко от улицы Усольцева. Десятки недостроенных домов, которые много лет стоят без жизни, планируют снести, а территорию – застроить заново в рамках комплексного развития территории. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

«Реновация планируется. Есть инвестор, прорабатываем документацию, планировку территории – какие объекты, какая этажность. Там будет переменная этажность застройки. В этом году планируем провести публичные слушания. Безусловно, предусмотрены социальные объекты», – уточнил он.

Недостроенные коттеджи, которые находятся на площадке, сохранять не будут.

«Эти дома стоят уже много лет. Они подлежат демонтажу. Коттеджной застройки там не будет, а будет многоэтажная застройка», – подчеркнул Сорич.

Напомним, ранее на этом месте планировали построить элитный коттеджный поселок GreenWood с таунхаусами и жильем комфорт-класса. Проект реализовывала компания ООО «ДЭП», связанная с бизнесменом Андреем Копайгорой. Однако после серии конфликтов с дольщиками и финансовых проблем стройка остановилась. В 2020 году компания была признана банкротом, а территория превратилась в «поселок-призрак».

В начале 2025 года власти ХМАО уже сообщали о планах включить этот участок в механизм комплексного развития территорий. По предварительным данным, на месте недостроев могут появиться жилье, социальные объекты, спортивная инфраструктура, зоны отдыха и велодорожки.

В Сургуте остаются десятки заброшенных и проблемных участков. Могут ли их изымать по закону – читайте в материале СИА-ПРЕСС.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:24, просмотров: 171, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 1164
  2. ​Что происходит с ипотекой в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 710
  3. ​Контроль скорости, регистрация и штрафы: власти РФ хотят ужесточить работу курьеров 694
  4. Югра вошла в тройку регионов России с самой низкой инфляцией за последний месяц 664
  5. ​В шесть раз выросло число переводов за границу 611
  6. Югорчане могут пройти отбор на службу в войска беспилотных систем 578
  7. В детском саду Югры обнаружен сальмонеллез — власти объявили карантин 572
  8. ​Умерла ветеран отрасли культуры Сургута Нина Карасева 336
  9. ​В Сургуте планируют построить новые жилые районы. ИЖС в планы не входит 277
  10. ​Врач Кардиоцентра Сургута Пётр Лазарьков стал главным детским кардиохирургом Югры 258
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5261
  2. ​Чипнут всех 3388
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2811
  4. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 2266
  5. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 2242
  6. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2236
  7. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 2163
  8. ​Уроки сноса 2148
  9. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2139
  10. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 2073
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7167
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6811
  3. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6309
  4. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6147
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6054
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5985
  7. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5920
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5780
  9. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5261
  10. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5175

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика