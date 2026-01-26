16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,9246   EUR  89,0589  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске

Суд в Красноярске арестовал сургутянку по делу о мошенничестве

​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске
Фото и видео: Прокуратура Красноярского края / t.me

В Красноярске суд заключил под стражу 18-летнюю жительницу Сургута, которую подозревают в мошенничестве с похищением денег из семейных сейфов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«В январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, склонили 14летнего красноярца похитить деньги из семейных сейфов. Они вышли на подростка через интернет и по мобильной связи, ввели его в заблуждение, убедив, что он якобы помогает родным. Подросток, находясь под их влиянием, сообщил мошенникам, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности. Организаторы предложили ему передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18летняя студентка, которой оплатили поездку. Девушка приехала в дом, где вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы и похитила наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн рублей», – указали в сообщении.

Часть денег – 31 тысячу рублей – сургутянка оставила себе. Остальные средства, по данным следствия, она передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемой под стражу, указав, что у нее нет жилья в Красноярске и документов, удостоверяющих личность. Также, по мнению обвинения, она может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.

Суд согласился с этими доводами и отправил девушку в СИЗО на один месяц и 27 дней – до 22 марта 2026 года. Расследование продолжается, правоохранители ищут других участников преступления и похищенные деньги.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию 764
  2. ​Оценки за поведение – нужная мера? Большинство читателей СИА-ПРЕСС отвечают «да» 633
  3. Актировка: 1-4 класс второй смены 513
  4. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 287
  5. ​В Югре 16-летняя девушка села за руль без прав и попала в ДТП: есть пострадавшие 247
  6. ​Глава союза автошкол: выпускники по несколько месяцев ждут возможности сдать экзамен в ГИБДД 244
  7. В Сургуте завершается сбор заявок на участие в ЕГЭ 218
  8. ​Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию 212
  9. Штрафы помогают — сургутяне стали реже парковаться на газонах 196
  10. ​Когда ждать пенсии и пособия в феврале: график выплат в Югре 192
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 4439
  2. ​Чипнут всех 2906
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2438
  4. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 2239
  5. За новогодние выходные через аэропорт Сургута прошли больше 85 тысяч пассажиров 2199
  6. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 2082
  7. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2078
  8. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 2078
  9. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 1986
  10. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 1960
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6969
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6630
  3. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 6480
  4. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6142
  5. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5995
  6. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 5867
  7. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5832
  8. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5717
  9. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5590
  10. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях 5264

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика