Суд в Красноярске арестовал сургутянку по делу о мошенничестве

В Красноярске суд заключил под стражу 18-летнюю жительницу Сургута, которую подозревают в мошенничестве с похищением денег из семейных сейфов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«В январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, склонили 14‑летнего красноярца похитить деньги из семейных сейфов. Они вышли на подростка через интернет и по мобильной связи, ввели его в заблуждение, убедив, что он якобы помогает родным. Подросток, находясь под их влиянием, сообщил мошенникам, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности. Организаторы предложили ему передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18‑летняя студентка, которой оплатили поездку. Девушка приехала в дом, где вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы и похитила наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн рублей», – указали в сообщении.

Часть денег – 31 тысячу рублей – сургутянка оставила себе. Остальные средства, по данным следствия, она передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемой под стражу, указав, что у нее нет жилья в Красноярске и документов, удостоверяющих личность. Также, по мнению обвинения, она может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.

Суд согласился с этими доводами и отправил девушку в СИЗО на один месяц и 27 дней – до 22 марта 2026 года. Расследование продолжается, правоохранители ищут других участников преступления и похищенные деньги.