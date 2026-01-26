Умер сургутский театральный режиссер Владимир Матийченко

В Сургуте 24 января на 50-м году жизни умер режиссер, художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра, заслуженный деятель культуры Югры Владимир Матийченко. Об этом сообщила администрация города.

Владимир Матийченко окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) по специальности «Режиссура драмы», затем — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В администрации отметили, что Матийченко стоял у истоков создания театрального искусства в Сургуте. Более 20 лет он определял репертуарную политику театра, выстраивал сотрудничество с приглашенными режиссерами и организовывал творческий процесс. Его постановки представляли Сургут и Югру на российских и международных фестивалях.

В 2007 году Матийченко стал членом Союза театральных деятелей России, а в 2010-2025 годах входил в правление Тюменского отделения Союза.

Редакция siapress.ru приносит соболезнования родным и близким Владимира Матийченко.