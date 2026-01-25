Сургутский проект «ХочуСобаку.рф» научит семьи осознанно подходить к решению завести питомца

В Сургуте проект «ХочуСобаку.рф» движения «Дай лапу» получил поддержку Фонда президентских грантов. Это значит, что в ближайшее время в интернете появится сайт, который поможет людям понять, готовы ли они на самом деле завести собаку, сообщили в администрации Сургута.

«Благодаря этому в интернете появится сайт с аналогичным названием, где для разных возрастных категорий разместят просветительские материалы: чек-листы, калькулятор расходов и времени на питомца, а также советы кинологов. Они наглядно покажут семьям, что поменяется в их жизни с появлением четвероногого любимца», – указали в сообщении.

Будущим владельцам предложат ответить на честные вопросы:

– кто будет гулять и заниматься с собакой каждый день;

– готовы ли к дополнительным тратам;

– сколько времени могут уделять питомцу;

– готов ли ребенок не просто мечтать, а нести ответственность.

Авторы проекта рассчитывают, что такой подход поможет снизить число животных, от которых отказываются спустя несколько месяцев после «спонтанного» решения. Проект планируют реализовывать до января 2027 года.