Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города

Ученые объяснили, от чего зависит цвет северного сияния

Фото: Гузель / для тг-канала OMEDIA!

В ночь с 19 на 20 января над Сургутом и другими городами Югры появилось северное сияние. В черте города сургутяне наблюдали яркие красные, а также зеленые переливы. Как оказалось, цвет северного сияния зависит от того, с какими газами в атмосфере сталкиваются частицы солнечного ветра и на какой высоте это происходит. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Общая физика» ПНИПУ Георгий Вотинов.

«Самый частый, который присутствует практически в каждом полярном сиянии, – зеленый. Он возникает, когда заряженные частицы встречаются с атомами кислорода на высоте от 100 до 300 км над Землей. Человеческие глаза наиболее чувствительны к этому свету, поэтому его оттенки в сиянии заметны лучше, чем любые другие. Синий цвет возникает, когда частицы сталкиваются с молекулами азота на относительно небольших высотах, ниже 100 км.Красный цвет появляется, когда солнечные частицы взаимодействуют с кислородом на больших высотах – от 300 до 400 км», – отметил ученый.

Фото: «Типичный краб Нижневартовск» / t.me

Иногда северное сияние сопровождается яркими белыми вспышками или выглядит розовым и фиолетовым. По словам ученого, это связано с наложением разных цветов: человеческий глаз воспринимает их как единый оттенок, хотя физически цвета различаются.

Фото: Это Юганск, детка! / t.me

Частые появления северного сияния в последние месяцы связаны с высокой активностью Солнца. Как пояснила старший преподаватель кафедры «Общая физика» ПНИПУ Нина Любимова, сейчас Солнце находится вблизи пика 25-го цикла активности, который начался в 2019 году и продлится примерно до 2030 года.

«Текущий 2026 год является переходным – интенсивность постепенно снижается, но все еще высока. В ближайшее время ученые прогнозируют пять-шесть мощных вспышек», поделилась спикер.

По прогнозам специалистов, в конце января сияние снова можно будет наблюдать в разных регионах России. При повышенных значениях K-индекса оно может быть видно не только в высоких широтах, но и южнее обычного – в том числе в городах, где северное сияние считается редким явлением.


Сегодня в 14:34
