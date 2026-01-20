В Сургуте вновь затягивается строительство ж/д вокзала

На паспорте строительства Сургутского железнодорожного вокзала появился новый срок сдачи объекта — декабрь 2027 года, сообщает sitv.ru. Строительство вокзала началось в 2022 году. Сейчас идет 2026 год, и по изначальным срокам, озвученным три года назад, к этому времени в Сургуте уже должен был появиться современный, комфортный и доступный железнодорожный вокзал.

На площадке, по наблюдениям, не видно ни спецтехники, ни бригад строителей. Стены будущего здания покрыты толстым слоем снега, который, как отмечается, никто не счищает.

Последняя официальная информация о ходе строительства публично прозвучала на пресс-конференции губернатора Югры Руслана Кухарука. В конце 2025 года он сообщил, что общая строительная готовность вокзала составляет не более 20%, а каркас здания выполнен только наполовину.

Проблему затянувшейся стройки обсуждали на федеральном уровне. В конце прошлого года в Совете Федерации, где проходили дни Югры, окружные власти сообщили членам правительства, что крупнейший транспортный узел региона уже несколько лет остается без вокзала должного уровня. Сейчас в СМИ появилась информация о том, что власти Югры намерены расторгнуть соглашение с РЖД из-за неоднократного нарушения сроков и невыполнения компанией взятых на себя обязательств.