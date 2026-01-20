16+
Сургут оказался в топ-10 городов, куда россияне отправились в новогодние праздники

Сургут вошел в топ-10 самых популярных направлений для поездок в январе 2026 года

Сургут оказался в топ-10 городов, куда россияне отправились в новогодние праздники
Фото администрации Сургута

Сургут вошел в десятку самых популярных направлений для январских поездок россиян по итогам исследования Почты Mail. Аналитики выяснили, какие города пользователи чаще всего выбирали для встречи Нового года и зимнего отдыха.

По результатам исследования, россияне предпочитали крупные российские города, ближайшее зарубежье, а также южные и курортные направления. В общий Топ-10 направлений на новогодние каникулы по всем видам транспорта вошли Москва, Хабаровск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В Почте Mail отметили, что предпочтения заметно различались в зависимости от способа передвижения. Наибольшая доля пришлась на железнодорожный транспорт — около 50% всех поездок. Еще более 43% составили авиаперелеты, 4% — поездки на автобусе.

Поезда чаще всего выбирали для маршрутов между крупнейшими городами и популярных внутренних направлений. В Топ-10 железнодорожных маршрутов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Минск, Краснодар и Екатеринбург, а также Тюмень, Ростов, Ярославль, Адлер и Саратов.

Авиаперелеты пользовались высоким спросом на дальних и туристических направлениях. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в числе самых популярных городов оказались Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Минеральные Воды, Владивосток и Краснодар.

Совместные поездки на машине, как отмечают аналитики, были особенно востребованы на межрегиональных маршрутах. Чаще всего россияне отправлялись в Казань, Воронеж, Краснодар, Набережные Челны, Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Ростов-на-Дону и Ярославль.


Сегодня в 14:21
