Музыка Чайковского и Свиридова прозвучала в католическом храме Сургута

Вчера, 19 января, в католическом храме Сургута – церкви святого Иосифа Труженика – прошел рождественский концерт «Рождественские встречи». В программе звучали рождественские гимны, произведения классической музыки и мелодии из кинофильмов в исполнении органистки Марии Блажевич и солистки Венеры Батыршиной. Читатель siapress.ru Владимир С. поделился с редакцией видеозаписями с концерта.

Звучит «Вальс» Георгия Свиридова.

Концерт открыли одним из самых известных рождественских гимнов «Adeste fideles», который исполнили на латыни. Затем прозвучала песня «Святая ночь» французского композитора Адольфа Адана. Продолжили программу произведения Георгия Свиридова – музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель». В органном переложении гости услышали части «На тройке» («Зимняя дорога») и «Вальс».

Песня из фильма «Золушка» в исполнении органистки Марии Блажевич и солистки Венеры Батыршиной.

В концерт также вошли фрагменты зимней оперной классики – ария Снегурочки из оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» и ария из оперы Сергея Баневича «Снежная королева». Звучала и музыка Петра Чайковского – пьеса «Декабрь» из цикла «Времена года», а также «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Отдельный блок программы составили рождественские и зимние песни: произведение Феликса Мендельсона «Вести ангельской внемли», польская и французская колядки 18-19-х веков, английская баллада «Что за младенец мирно спит». Завершили концерт знакомые мелодии из фильмов – песня из «Золушки», а также «Песня о снежинке» Евгения Крылатова из телефильма «Чародеи».